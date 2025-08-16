Ederson, Galatasaray İçin Kadroda Yok

EDERSON’UN TAKIMDA YER ALMAMASI

Pep Guardiola döneminde Manchester City’nin önemli isimlerinden biri olan Ederson, takımının yeni sezon ligindeki ilk maçının kadrosunda yer almıyor. İtalyan basınında çıkan haberlere göre; Ederson’un bu maçta olmaması, Galatasaray ile Manchester City’nin ileri düzeyde transfer görüşmeleri gerçekleştirmesiyle bağlantılı.

GALATASARAY’IN TEKLİFİ ARTACAK MI?

Manchester City, Galatasaray’dan aldığı teklifin artırılmasını bekliyor. Galatasaray’ın birkaç gün önce yaptığı teklifin üzerine çıkması öngörülüyor. Galatasaray, Brezilyalı kaleci Ederson için 10 milyon euroluk bir teklif sunmuştu.