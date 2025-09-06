“Edersondan Fenerbahçe Açıklaması!”

EDERSON MANCHESTER’A GERİ DÖNDÜ

Transfer döneminin kapanma günlerinde Fenerbahçe’ye katılan Ederson, sekiz yıllık Manchester City kariyerine veda ettikten sonra takım arkadaşlarına ve kulüp personeline elveda demek için Manchester’a geri döndü. Brezilyalı kaleci, kulübe veda ederken yaşadığı duygusal anları ve City’deki başarılarının ona neler kazandırdığını dile getirdi.

KULÜBE VE BAŞARILARA DEĞER VERİYOR

Kulübün resmi platformunda açıklama yapan Ederson, “Benim için inanılmazdı. Sekiz sezonda altı Premier Lig şampiyonluğu. Son Premier Lig şampiyonluğundan sonra bir sunucuyla konuşmuştum ve dört yıl üst üste kazanmanın artık normal olduğunu söylemiştim! Ama bu normal değil” ifadeleriyle düşüncelerini paylaştı.

TARİH YAZDIKLARINI BELİRTİYOR

Futbolu bıraktığında takımıyla birlikte tarih yazdığını vurgulayan 32 yaşındaki kaleci, “Başka hiçbir takım dört kez üst üste şampiyon olamadı. Biz tarih yazdık, takımım tarih yazdı. Oyuncular, teknik ekip, bu kulüp tarih yazdı” dedi.

DUYGULARINI PAYLAŞTI

Ederson, Manchester City’deki özel anlarından tek birini seçmenin zor olduğunu çünkü her şeyin kendisi için önemli olduğunu belirtti. Kulüp, takım arkadaşları, taraftarlar ve doğduğu şehirle bağlantılı duygularını ifade ederken, “Birçok farklı hissim var. Buraya çok genç geldim ve bu formayı giyme hayallerim vardı. Çok çalışmak, her şeyimi vermek ve tecrübeli oyunculardan öğrenerek kupalar kazanmak gibi bir mentaliteye sahiptim” dedi.

FENERBAHÇE TRANSFERİ HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİ

City’deki hayallerinin gerçeğe dönüştüğünü vurgulayan Ederson, Fenerbahçe transferine ilişkin, “Sekiz yıl sonra ayrılmak zor, ev değiştirmek ve Türkiye’ye gitmek stresli ama mutluyum ve ailem de mutlu. Bu benim ve ailem için en iyi karardı” sözleriyle hislerini özetledi.