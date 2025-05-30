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Edin Dzeko Fenerbahçe’den Ayrıldı

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EDIN DZEKO’NUN AYRILIĞI

Fenerbahçe’nin önemli oyuncularından Edin Dzeko’nun sezon sonunda sözleşmesinin bitiyor olması, onun kariyerine dair birçok soru işareti oluşturuyor. Süper Lig’de şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray’a kaptıran Fenerbahçe’de önemli bir gelişme yaşandı.

SOSYAL MEDYADA DUYURU

Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertli ekipte sezonun ilk ayrılığı gerçekleşti. Fenerbahçe kaptanı Edin Dzeko, sosyal medya aracılığıyla yaptığı bir paylaşımla sarı-lacivertli kulüpten ayrıldığını açıkladı.

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