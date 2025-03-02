Edip Akbayram Hayatını Kaybetti! Hastane Açıklaması

SAĞLIK DURUMU HAKKINDA BİLGİLER VE HASTANE AÇIKLAMASI

Edip Akbayram, bir süredir geçirdiği zatürre hastalığı nedeniyle tedavi görüyordu. Sanatçı, bu hastalığın ardından iç kanama sebebiyle 9 Ocak’ta Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılmıştı. İç kanama sonucu yoğun bakımda tedavi altına alınan Akbayram, çoklu organ yetmezliği nedeniyle bugün saat 19.30’da hayata gözlerini yumdu. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden yapılan açıklamada, “52 gündür tedavisi devam etmekte olan, eserleri ve sesiyle milletimizin gönlünde taht kuran, Türk müziğimizin unutulmaz isimlerinden Ahmet Edip Akbayram’ı, 2 Mart 2025 tarihi akşam saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kaybettik. Haydarpaşa Numune Hastanesi olarak çok üzgünüz. Tüm sevenlerine ve ailesine sabırlar dileriz. Başımız sağ olsun” denildi.

EŞİ VE KIZINDAN AÇIKLAMALAR

Tedavisi yoğun bakımda devam eden Akbayram’ın sağlık durumu hakkında eşi açıklama yapmış ve “Hala yoğun bakımda doktorları iyi gidiyor diyorlar, iyi olacak inşallah” şeklinde konuşmuştu. Kızı Türkü Akbayram ise sosyal medya üzerinden babasının sağlık durumuyla ilgili bilgi veriyordu. 9 Ocak’ta yaptığı paylaşımda, babasının “zatürre tedavisi sonrası eve taburcu çıktığını, farklı komplikasyonları nedeniyle” yeniden hastaneye yatırıldığını duyurdu. Türkü Akbayram, 16 Ocak’ta babasının tedavisinin sürdüğünü de belirtti.

EDİP AKBAYRAM’IN MÜZİKSEL KARİYERİ

Edip Akbayram, “Aldırma Gönül”, “Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz” ve “Bekle Bizi İstanbul” gibi milyonların gönlünde yer eden şarkılarıyla Türk müziğinin özgün sesi olmayı başardı. 75 yaşında vefat eden sanatçı, 1950 yılında Gaziantep’te dünyaya geldi. Çocuk felcine yakalandığında henüz 9 aylıktı. Müziğe ilgisi ise çocuk yaşlarda başladı ve lise döneminde kurduğu orkestrada hem müzik yaptı, hem de şarkı söyledi. İlk plağı “Kendim Ettim, Kendim Buldum”u o yıllarda çıkardı. Sanatçının kariyeri, 1968’de hayallerinin peşinden İstanbul’a gitmesiyle başladı. Üç yıl sonra katıldığı Altın Mikrofon yarışmasında, Aşık Veysel’in şiirinden esinlenerek bestelediği “Kükredi Çimenler” şarkısıyla birinci oldu. “Aldırma Gönül”, “Garip” ve “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz” gibi eserleriyle büyük satış rakamları elde etti. 80’li yıllarda TRT’ye çıkması yasaklandı ancak 90’larda “Türküler Yanmaz” albümüyle toplumsal sorunlara dikkat çekti. 50 yılı aşan kariyerinde 250’den fazla ödül kazanan sanatçı, 20’den fazla albüm ve 15’ten fazla 45’lik ile müzik alanında önemli izler bıraktı.