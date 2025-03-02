Edip Akbayram’ın Vefatına İlişkin Açıklama

EDİP AKBAYRAM’IN HASTALIK SÜRECİ

Edip Akbayram, bir süre önce zatürre hastalığı nedeniyle tedavi görüyordu. Sanatçı, bu rahatsızlığının ardından iç kanama nedeniyle 9 Ocak’ta tekrar Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. İç kanama sonucu yoğun bakımda tedavi altına alınan sanatçı, çoklu organ yetmezliği nedeniyle bugün saat 19.30’da hayata gözlerini yumdu.

HASTANEDEN GELEN RESMİ AÇIKLAMA

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Edip Akbayram’ın hayatını kaybettiğine dair bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Yoğun bakım ünitemizde 52 gündür tedavisi devam etmekte olan, eserleri ve sesiyle milletimizin gönlünde taht kuran, Türk müziğimizin unutulmaz isimlerinden Ahmet Edip Akbayram’ı, 2 Mart 2025 tarihi akşam saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kaybettik. Haydarpaşa Numune Hastanesi olarak çok üzgünüz. Tüm sevenlerine ve ailesine sabırlar dileriz. Başımız sağ olsun” denildi.

CENAZE TÖRENİ DETAYLARI

Edip Akbayram için Salı günü saat 11.00’da Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda bir tören düzenlenecek. Sanatçının cenazesi, Teşvikiye Camii’ndeki öğle namazı sonrasında kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’na defnedilecek.

EŞİNDEN SON DURUM HAKKINDA AÇIKLAMA

Tedavi süresi hakkında eşi açıklama yaparak, “Hala yoğun bakımda doktorları iyi gidiyor diyorlar iyi olacak inşallah” şeklinde konuşmuştu. Kızı Türkü Akbayram, babasının sağlık durumu hakkında sosyal medyadan güncellemeler paylaştı. 9 Ocak’taki paylaşımında, babasının “zatürre tedavisi sonrası eve taburcu çıktığını, farklı komplikasyonlar nedeniyle” yeniden hastaneye yatırıldığını belirtti. Türkü, 16 Ocak’ta da babasının tedavisinin devam ettiğini aktardı.

BAŞSAĞLIĞI PAYLAŞIMLARI

Edip Akbayram’ın vefatına dair siyasiler, sanatçı dostları ve sevenlerinden başsağlığı mesajları geldi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Çok kıymetli bir sanatçıyı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Bu ülkenin sesi, sözü, türküsüydü Edip Akbayram. Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine ve sanat camiasına başsağlığı dilerim.” dedi. Ankara Başakşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Ülkemizin büyük sanatçılarından biri olan Edip Akbayram’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Şarkılarıyla nesiller boyu hafızalarımızda yer eden bu değerli sanatçımıza Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum.” şeklinde konuştu.

EDİP AKBAYRAM HAKKINDA

“Edip Akbayram, ‘Aldırma Gönül’, ‘Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz’, ‘Bekle Bizi İstanbul’ ve daha birçok şarkıyla tanınan Türk müziğinin özgün sesi olarak 75 yaşında hayata veda etti.” Akbayram, 1950’de Gaziantep’te dünyaya geldi. Henüz 9 aylıkken çocuk felcine yakalanan sanatçının müziğe ilgisi küçük yaşlarda başladı. Lise döneminde kurduğu orkestrada hem şarkı söyleyip hem de çaldı. İlk plağı “Kendim Ettim, Kendim Buldum”u bu dönemde çıkardı. 1968’de İstanbul’a giden sanatçı, 3 yıl sonra Altın Mikrofon yarışmasını kazanarak müzik kariyerinde büyük bir çıkış yakaladı. Müzik yolculuğu boyunca 20’den fazla albüm ve 250’den fazla ödül kazandı.