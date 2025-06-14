Edirne’de 10 Kilo Altın Bulundu

POLİS EKİPLERİ ALTIN KÜLÇELERİYLE YAKALANDI

Edirne’de, polis ekipleri bir otomobilde gerçekleştirdikleri aramada yaklaşık 10 kilo ağırlığında yedi adet 24 ayar altın külçesi ele geçirdi. Edirne Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik ve Kaçakçılık ile Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kent girişinde yaptıkları risk analizine dayalı kontroller sırasında şüpheli bir aracı durdurdu.

KÜLÇELER GİZLİ BÖLMELERDE BULUNDU

Moldova uyruklu 29 yaşındaki sürücü Konstantin D.’nin kullandığı otomobilde yapılan ayrıntılı aramada, aracın çeşitli bölmelerine gizlenmiş toplam 9 kilo 900 gram ağırlığında 24 ayar yedi külçe altın tespit edildi. Altınların güvenlik güçleri tarafından muhafaza altına alınmasının ardından sürücü gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.