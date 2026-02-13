Edirne’de İnsan Kaçakçılığı Operasyonu Detayları Ortaya Çıktı

M.K. İADE EDİLDİ

“Casperlar” olarak bilinen silahlı suç örgütünün yöneticilerinden biri olduğu öne sürülen M.K, 9 Şubat tarihinde Romanya’da yakalanarak Türkiye’ye geri gönderildi. M.K, emniyetteki sorgusunda, “İstanbul’dan Edirne’ye korsan taksiyle geldiğini, kentte bir pansiyonda bir gece kaldığını” belirtti. Kaldığı pansiyondan alındıktan sonra Edirne Küçük Sanayi Sitesi’ndeki bir oto yıkama dükkanına götürüldüğünü dile getiren M.K, burada diplomatik plakalı bir cipin bagajına bindirildiğini, bu şekilde önce Bulgaristan’a ardından da Romanya’ya kaçtığını ifade etti. M.K’nin adliyeye sevk edilmesinin ardından, hakimlik kararıyla tutuklanarak Edirne L Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildiği aktarıldı.

OPERASYON BAŞLATILDI

M.K’nın ifadesinin ardından Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler, M.K’nın verdiği adresler olan pansiyon ile oto yıkama dükkanında güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Oto yıkamacıya giren diplomatik plakalı cipin Vietnam uyruklu T.N.H’ye ait olduğu tespit edildi. Ekipler, M.K’yı İstanbul’dan Edirne’ye getiren sürücü ile onun saklanmasına ve yurtdışına kaçmasına yardım ettiği öne sürülen 6 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi ve savcılıkteki ifadelerinin ardından A.Ç, B.Ç, A.F, T.G, F.O ve C.Ö isimli şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.