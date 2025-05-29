Edirne’de Korkunç Manzara Bulundu

KÖPEKLERİN BULUNDUĞU KURUMSU ORTAMDAKİ DEHŞET

Edirne’nin Keşan ilçesinde bir tarla kenarında bulunan su dolu çukurda başsız şekilde 3 ölü köpek ortaya çıktı. Alınan bilgilere göre, Büyük Cami Mahallesi Asri Mezarlık arkasındaki tarlada ATV ile gezen Şenol Göksu, çukurdan kötü bir koku geldiğini fark etti. Su dolu çukurda başsız 3 ölü köpek olduğunu gören Göksu, durumu hemen yetkililere iletti.

ACILARINI PAYLAŞAN TANIKLAR DURUMU ANLATTI

Şenol Göksu, arkadaşıyla birlikte bölgedeki ATV gezisi sırasında olayın tanığı olduğunu ifade etti. “Tarla kenarındaki su çukurunu gördük. Çukurun içinde 3 ölü köpek vardı. Başlarının olmadığını fark ettik. Çok acı verici bir şey bu. Biz de yetkilileri aradık. Başları kesilmişti, biz de şaşırdık. Dehşet verici bir şey. Umarım yapanın yanına kar kalmaz” şeklinde açıklamada bulundu.

KEŞAN HAYVAN KORUMA DERNEĞİ’NDEN TEPKİ

Keşan Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği (KE-HAYKO) Başkanı Sevinç Cebeci, yaşanan durumu büyük bir üzüntüyle karşıladı. “Su dolu çukurda başları olmayan 3 ölü köpek bulunmuş. Bu gerçekten üzücü bir olay. Eğer kasten başları kesilerek çukura atıldılarsa, yapanın kimliğinin tespit edilerek yakalanmasını ve cezasını almasını isteriz. Zaten sokak hayvanları için yasa çıktı. Sokak hayvanları toplatılıyor ve barınaklara götürülüyor. Bu hayvanlara daha fazla zarar vermenin bir manası yok. Umarız ne olduğu ortaya çıkar. Olayı kınıyoruz” dedi.

BELEDİYE EKİPLERİ ÇALIŞMA BAŞLATTI

Olayın ardından belediye ekipleri, köpeklerin bulunduğu yerden alınması için hızlı bir şekilde çalışma başlattı.