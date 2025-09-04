Edirne’de Korkunç Olay Gelişti!

DEHŞET VEREN OLAYDA YENİ GELİŞME

Edirne’de yaşanan dehşet verici olayda yeni gelişmeler yaşanıyor. 5 Nisan 2025’te, Edirne’nin Endüstri Meslek Lisesi bahçesinde eski sevgilisi 15 yaşındaki Gülden Coni’yi 30 bıçak darbesiyle öldüren 15 yaşındaki zanlı berber E.A.’nın, geçen haftalarda Edirne 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan duruşmasındaki ifadesinin detayları gün yüzüne çıktı.

30 SANİYE SÜRDÜ

Mahkeme başkanı, tutuklu olarak yargılanan sanığa 30 bıçak darbesini ne kadar sürede gerçekleştirdiğini sordu. Zanlı E.A., “30 saniye sürdü” şeklinde yanıt verdi.

MAHKEME BAŞKANINDAN KRİTİK SORU

Mahkeme başkanı, E.A.’ya soru sorarak durumu netleştirmek istedi. “30 bıçak darbesini 30 saniyede mi vurdun?” diye sordu. Bu soruya zanlı, “Gözüm karardı hatırlamıyorum” diyerek savunma yaptı.

GÖZÜM KARARDI

Öldürülen Gülden Coni’nin avukatının soruları sonrasında mahkeme başkanı, zanlıya bir soru daha yöneltti. “Nasıl vurdun 30 saniyede 30 bıçak darbesini, sen kasap da değilsin berbersin diyorlar” dedi. E.A. bu soruya yine “Gözüm karardı” diyerek cevap verdi. Duruşmanın ikinci celsesi önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek.