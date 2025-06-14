Edirne’de Otomobilde 9 Kilo Altın Ele Geçirildi

Edirne’de, polis ekipleri bir otomobilde gerçekleştirdikleri arama sırasında yaklaşık 10 kilo ağırlığında yedi adet 24 ayar altın külçesi buldu. Edirne Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, şehrin girişinde yaptıkları risk analizine dayalı kontroller esnasında şüpheli bir aracı durdurdu.

KÜLÇE ALTIN ELE GEÇİRİLDİ

Moldova uyruklu 29 yaşındaki sürücü Konstantin D.’nin kullandığı otomobilde yapılan detaylı incelemede, aracın çeşitli bölmelerinde gizlenmiş toplam 9 kilo 900 gram ağırlığında 24 ayar yedi külçe altın tespit edildi. Bulunan altınlara el konulurken, sürücü gözaltına alındı. Olayla ilgili olarak soruşturma devam ediyor.