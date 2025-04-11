Edirne’de Rüşvet Operasyonu Gerçekleşti

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonu ile sınır kapısında görevli gümrük muhafaza memurlarına yönelik devam eden rüşvet soruşturması sürüyor. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 38 gümrük memurunun jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, sağlık kontrollerinin akabinde Edirne Adliyesi’ne sevk edildi.

YAPILAN ÇALIŞMALAR

Edirne Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü tarafından ortaklaşa yürütülen çalışmada, ocak ayında başlatılan teknik kriminal faaliyet ve planlı istihbari aktiviteler sonucunda, Kapıkule Gümrük Kapısı’nda bazı gümrük muhafaza memurlarının, Türkiye’ye giriş ve çıkış yapan kişilerden rüşvet aldıkları tespit edilmişti. Bu süreçte tüm peronlara gizli kameralar yerleştirilmişti.

GÖZALTI VE ARAMA OPERASYONU

Cumhuriyet Savcılığı’nın yürüttüğü teknik ve fiziki takip sonucunda, 3 gün önce 38 gümrük muhafaza memuruna ait adreslere eş zamanlı arama yapılmıştı. Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı’nın ATAK timleri ve İstihbarat Başkanlığı Teknik Şube Müdürlüğü ile Edirne Gümrük Muhafaza Kaçak ve İstihbarat Müdürlüğü desteğiyle düzenlenen bu operasyonda 38 şüpheli gözaltına alınmıştı. Yapılan aramalarda 14 bin 600 dolar, 21 bin 325 euro ve 89 bin 800 lira ele geçirildi. Ayrıca, rüşvet verdikleri iddia edilen 350 şüpheli için yakalama emri çıkarılmıştı.