Edirne’de TIR, 524 BİN 940 Euro’yla Yakalandı

GÜMRÜK KONTROLLERİ SIKLAŞIYOR

Avrupa’dan Türkiye’ye dönüş yolunda bir TIR daha gümrükde yakalandı. Sınır kapılarındaki kontroller, yurt dışından Türkiye’ye getirilmeye çalışılan büyük miktardaki kayıt dışı paraları ortaya çıkarmaya devam ediyor. Bulgaristan ile Türkiye’nin en işlek geçiş noktalarından biri olan Kaptan Andreevo Gümrük Kapısı’nda bu sefer rekor seviyede kaçak para ele geçirildi.

BULGARİSTAN’DAN GÖNDERİLEN KAÇAK PARA

Edirne Kapıkule Sınır Kapısı’na doğru yola çıkan bir TIR, Bulgaristan’ın Kaptan Andreevo Gümrük Kapısı’nda detaylı aramadan geçti. Gümrük memurları, kamyonun çıkışı sırasında X-ray cihazıyla yapılan incelemelerde sürücü kabininde şüpheli yoğunluklar tespit etti. Yapılan fiziksel aramada, sürücünün dinlenme yatağının şiltesi ve koltukların arka döşemeleri arasında gizlenmiş birçok euro banknot bulundu. Toplamda 524 bin 940 euro olduğu belirlenen paranın beyan edilmediği anlaşıldı.