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Edirne’de Yaralı Yürüyüşle Hayatını Kaybetti

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KEŞAN’DA KAZA GEÇİREN GENÇTEN ŞAŞIRTAN DAVRANIŞ

Edirne’nin Keşan ilçesinde gerçekleşen bir trafik kazasında 22 FS 037 plakalı otomobilin sürücüsü Onur Özkan ağır yaralandı. Boztepe köyü yönüne doğru ilerlerken kaza yapan Özkan, kendi çabalarıyla otomobilden çıkarak Sanayi Kavşağı istikametine doğru yürümeye başladı.

YARALI HALDE YÜRÜYÜP YERE DALDI

Özkan, yaralı olmasına rağmen yaklaşık 2 kilometre yürüyerek bir ticaret merkezi yakınında yol kenarına yığıldı. Yoldan geçenlerin dikkati sayesinde fark edilen genç, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

Yoğun bakıma alınan Onur Özkan, yapılan tüm müdahalelere rağmen maalesef bir gün sonra hayatını kaybetti. Bu kaza, Keşan’da yaşanan trajik bir olayı gözler önüne serdi.

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