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Edirne Kahvehane Kavgasında Kan Döküldü

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EDİRNE’DE KAHVEHANEDEN BÜYÜK GÖRÜNTÜ

Edirne’nin merkezinde yer alan Çavuşbey Mahallesi’ndeki bir kahvehanede, Ş.T. ile M.K. arasında bir tartışma meydana geldi. Tartışma hızla büyümesiyle birlikte, Ş.T., evinden getirdiği tüfekle M.K.’yi sokak ortasında vurdu. Yaralanan M.K., çevredeki vatandaşlar tarafından hastaneye kaldırıldı.

SAĞLIK DURUMU CİDDİ

M.K.’nin sağlık durumuyla ilgili güncel bilgiler sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu yönünde. Olayın ardından güvenlik önlemlerini artıran polis ekipleri, olayı gerçekleştiren şüpheli Ş.T. ve oğlunu evlerinde yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili detaylı bir inceleme başlatıldı.

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