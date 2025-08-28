Edirne Sınırında FETÖ Gözaltıları Yapıldı

GÖZALTI OPERASYONU

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube, JASAT ve Uzunköprü Merkez Jandarma Karakolu ekipleri, Balaban köyünün kırsal alanında yaptıkları devriye sırasında şüpheli buldukları 4 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan kimlik kontrolleri sırasında, S.S.Y. isimli şahsın FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan arandığı anlaşılırken, diğer üç şahıs olan S.Y., H.S.E. ve H.B. isimli kişilerin de aynı suçtan adli işlemlere tabi oldukları ve haklarında yurt dışı çıkış yasağının bulunduğu belirlendi.

YARDIMCI OLDUĞU BELİRLENDİ

Gözaltına alınan şüpheliler, yaptıkları ifadelerde, sınırı geçme konusunda kendilerine yardım eden Y.Ç. isimli bir kişiyi gösterdi. Ekiplerin detaylı araştırması sonucunda, Y.Ç.’nin “organizatörlük” yaparak göçmen kaçakçılığı suçundan 2 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı. Şu anda firari olan Y.Ç. için yakalamaya yönelik çalışmalar devam ediyor. Gözaltına alınan 4 kişinin, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi planlanıyor.