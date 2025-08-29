Gündem

Edirne’ye Yakın FETÖ Gözaltıları Yapıldı

edirne-ye-yakin-feto-gozaltilari-yapildi

DEVRIYE SONRASINDA GÖZALTILAR

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube, JASAT ve Uzunköprü Merkez Jandarma Karakolu ekipleri, Balaban köyü kırsalında devriye esnasında durumundan şüphelenerek 4 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan kimlik kontrollerinde S.S.Y. isimli şahsın, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan arandığı belirlendi. Ayrıca S.Y., H.S.E. ve H.B. isimli üç kişinin de aynı suçtan adli işlemleri olduğu ve haklarında yurt dışı çıkış yasağı bulunduğu tespit edildi.

ŞÜPHELİLERDEN AÇIKLAMALAR

Gözaltına alınan şüpheliler, ifadelerinde, sınırı geçmek için Y.Ç. isimli bir kişinin kendilerine yardım ettiğini iddia etti. Yapılan araştırmalar sonucunda Y.Ç.’nin, “organizatörlük” yaparak göçmen kaçakçılığı suçundan 2 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı ortaya çıktı.

YAKALAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Firari durumda bulunan Y.Ç.’nin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Gözaltına alınan 4 kişi, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.

ÖNEMLİ

Gündem

Tuncay Meriç’in Katil Şüphelisi Yakalandı

Çekmeköy'deki bir kafede silahlı saldırıya uğrayan eski spor kulübü başkanı Tuncay Meriç, hastanede hayatını kaybetti. Cinayet zanlısı, düzenlenen operasyonda yakalandı.
Gündem

5 İlde Sağanak Yağış, Kavurucu Sıcaklık

29 Ağustos’ta Rize, Artvin, Adana, Osmaniye ve Hatay’da sağanak yağış öngörülürken, İç Anadolu ve Güneydoğu'da mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklar bekleniyor. İstanbul'da ise gece yağışlar mümkündür.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.