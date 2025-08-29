Edirne’ye Yakın FETÖ Gözaltıları Yapıldı

DEVRIYE SONRASINDA GÖZALTILAR

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube, JASAT ve Uzunköprü Merkez Jandarma Karakolu ekipleri, Balaban köyü kırsalında devriye esnasında durumundan şüphelenerek 4 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan kimlik kontrollerinde S.S.Y. isimli şahsın, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan arandığı belirlendi. Ayrıca S.Y., H.S.E. ve H.B. isimli üç kişinin de aynı suçtan adli işlemleri olduğu ve haklarında yurt dışı çıkış yasağı bulunduğu tespit edildi.

ŞÜPHELİLERDEN AÇIKLAMALAR

Gözaltına alınan şüpheliler, ifadelerinde, sınırı geçmek için Y.Ç. isimli bir kişinin kendilerine yardım ettiğini iddia etti. Yapılan araştırmalar sonucunda Y.Ç.’nin, “organizatörlük” yaparak göçmen kaçakçılığı suçundan 2 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı ortaya çıktı.

YAKALAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Firari durumda bulunan Y.Ç.’nin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Gözaltına alınan 4 kişi, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.