Efootball İçin Beklenen An Geldi

YENİ OYUN GÜNCELLEMESİ DUYURULDU

Konami Digital Entertainment B.V. bugün eFootball ve Kaptan Tsubasa iş birliğinin ikinci aşamasının başladığını duyurdu. Son güncellemeyle Kaptan Tsubasa’nın yaratıcısı Yoichi Takahashi tarafından tasarlanmış olan özel sürüm kartlar, aralarında Neymar Jr. ve Lionel Messi gibi futbol efsanelerinin de bulunduğu yepyeni giriş bonuslarıyla birlikte oyuna eklendi. Ayrıca, “Kaptan Tsubasa” karakterleri ve hücum yetenekleriyle tanınmış efsanevi futbolculardan oluşan Epik crossover kartları da artık oyun severlerin kullanımına sunuluyor.

TOURNAMENTO FIRSATI SUNULDU

KONAMI, bugün itibarıyla ‘eFootball™ Championship 2025’ turnuvasında yer alma fırsatını yakalayabileceğiniz ‘eFootball™ Championship 2025’ oyun içi elemelerine de başladı. Geçen yıl 39,76 milyon kişinin katıldığı bu turnuva, tüm oyun severlere açık bir etkinlik. Elemelerin kazananları, önümüzdeki yaz yapılacak ‘eFootball™ Championship 2025 Dünya Finalleri’nde dünya şampiyonu olmak için mücadele edebilecek. Elemelerin ilk turu ise 30 Ocak- 6 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek olan Meydan Okuma Etkinliği çerçevesinde gerçekleşecek.

OYUNCULARA HAZIRLANAN YENİ KAMPANYALAR

Oyun içi kampanya süresince oyuna giriş yapan oyuncular, üç adet oyun içi eğitim programıyla değiştirilebilen Eşya Seçici (Item Selector) kazanabilir. Ayrıca PVP ve Challenge etkinliklerine katılarak 40.000 GP’ye kadar ödül, iki Beceri Eğitimi programı, bir Rastgele Güçlendirici Token’ı ve iki Pozisyon Eğitim Öğesinin kilidini açmak mümkün.

EFOOTBALL™ NEDİR?

“eFootball™” KONAMI’nin popüler oyun serisi “PES”in yeniden markalaşmış bir versiyonudur. Bu değişiklikle birlikte oyuna yeni bir futbol motoru entegre edildi, oynanışta iyileştirmeler yapıldı ve oyun, tüm uyumlu cihazlarda “oynaması ücretsiz” hale geldi. “eFootball™”, dünya genelindeki futbol taraftarları için eğlenceyi ve erişilebilirliği en üst seviyeye çıkarmayı hedefleyen, sürekli olarak gelişen bir platform sunuyor. Kullanıcılar, “eFootball™” üzerindeki çeşitli içeriklerin tadını çıkarabilirler. Eğlenceli bir çevrimdışı deneyim için ‘Serbest Maçlar’ bölümünde otantik futbol kulüplerinin kadrolarını kullanabilirken, çevrimiçi olarak katılarak dünya genelinden favori futbolcuları seçip kendi ‘Rüya Takımlarını’ oluşturabilirler. Ayrıca oyuncular, çevrimiçi olarak arkadaşlarıyla rekabet etme fırsatını ‘Co-Op Mod’unda yaşayabilirler.