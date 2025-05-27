Efor Holding’in Yeni Ceo’su Ahmet Demir!

AHMET DEMİR’İN YENİ GÖREVİ

Ahmet Demir, Efor Holding’in genel yönetiminden sorumlu CEO olarak göreve başladı. Bu atama, sürdürülebilirlik, dijitalleşme ve küresel ölçekte rekabetçilik ekseninde başlatılan dönüşüm sürecinin önemli bir parçası olarak görülüyor. Yeni görevine dair açıklamalar yapan Demir, Efor Holding’in farklı sektörlerdeki yapısının ve stratejik çeşitliliğinin büyümenin en önemli dinamiklerinden biri olduğunu belirtti. “Efor Holding, yıllar içinde inşa ettiği sağlam temeller, dinamik insan kaynağı ve çevreye duyarlı üretim yaklaşımıyla Türkiye’nin öncü holdinglerinden biri konumunda. Önümüzdeki dönemde dijitalleşme, verimlilik ve kurumsal dönüşüm odaklı bir yönetim anlayışıyla hareket edeceğiz. Özellikle enerji sektöründeki yatırımlarımızı daha da büyüterek, sürdürülebilir ve yenilenebilir kaynaklara dayalı üretim gücümüzü artıracağız.”

AHMET DEMİR’İN KARIYER YOLCULUĞU

Ohio State Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu olan Ahmet Demir, profesyonel yaşamına BEM Dış Ticaret A.Ş.’de Müdür olarak başladı. Daha sonra Ukrayna’da Euro Trade şirketinde Direktörlük görevinde bulundu. 2005 yılında Eksim Holding bünyesine katılan Demir, Eksen Gıda Genel Müdürlüğü, Dicle Elektrik Dağıtım ve Dicle Elektrik Perakende Satış A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkanlığı gibi önemli görevlerde yer aldı. En son olarak, 2020–2025 yılları arasında Eksim Holding Gıda Grubu Başkanlığı görevini üstlendi. 28 yılı aşkın bir yönetim tecrübesine sahip olan Demir, dijital dönüşüm, operasyonel mükemmeliyet, kaynak verimliliği ve sürdürülebilirlik odaklı bir yönetim anlayışıyla Efor Holding’in yeni nesil büyüme stratejilerine öncülük edecek.