Efsane Ağır Siklet Boksör Foreman Vefat Etti

AİLESİNDEN AÇIKLAMA

Ağır siklet boks efsanesi George Foreman’ın ölümü, ailesi tarafından sosyal medya aracılığıyla duyuruldu. Yapılan açıklamada, “Sevginiz ve dualarınız için minnettarız. Bu olağanüstü adamı onurlandırırken gizlilik rica ediyoruz” denildi.

BAŞARILARIYLA UNUTULMAZ BİR İSİM

1968 yılında olimpiyat madalyası kazanan Foreman, 1973 yılında dünya ağır siklet boks şampiyonu unvanını ilk kez elde etti. 1984 yılında emeklilikten geri dönen Foreman, 1994 yılında 45 yaşında bir kez daha ağır siklet şampiyonu olarak, boks tarihinin en yaşlı ağır siklet şampiyonu unvanını kazandı.

TEK YENİLGİSİ TARİHE GEÇTİ

Boks kariyeri boyunca yalnızca bir kez nakavt olan George Foreman, bu tek yenilgisini 1974 yılında Muhammed Ali’ye karşı aldı. Foreman’ın spor dünyasındaki etkisi, elde ettiği başarılarla birlikte hatırlanacak.