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Efsane İkili Buluştu: Yıllar Size Uğramamış!

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ÜNLÜ İKİLİ YILLAR SONRA BULUŞTU

Bir dönem popüler olan dizilerden Doktorlar’da ‘Ela’ karakteriyle tanınan Yasemin Özilhan ve ‘Zenan’ karakteriyle bilinen Melike Güner, uzun bir aradan sonra bir araya geldi. Hasret gidermek için bir araya gelen ikili, takipçilerini nostaljik anlara yolculuğa çıkardı.

TAKİPÇİLERDEN YOĞUN İLGİ

Paylaştıkları kareler büyük ilgi görerek birçok beğeni aldı. İkilinin buluşmasına takipçilerinden de çeşitli yorumlar geldi. ‘Yıllar size uğramamış’, ‘Dizi yeniden çekin’, ‘Ben çocuktum, büyüdüm. Siz hala aynısınız’ gibi ifadeler, izleyicilerin nostaljik duygularına hitap etti.

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