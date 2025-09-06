Ege’de Balıkçılar Arasında Gerginlik Var

Gündem

Ege Bölgesi’nde bulunan Saros Körfezi’nde Türk ve Yunan balıkçılar arasında gerginlik doruk noktaya ulaştı.

TÜRK BALIKÇILAR, YUNAN TEKNELERİNİ GÖZ ALTINA ALDI

Semadirek Adası ile Enez arasında meydana gelen olayda, Yunan balıkçı teknelerinin Türk balıkçılarının üzerine doğru hareket etmesiyle kriz başladı. Türk balıkçılar, anında tepki gösterdi ve iletişim sistemlerini kullanarak hızlı bir şekilde organize oldu. Türk gırgır ve trol tekneleri, taciz eden Yunan teknelerini Türk kara sularına kadar takip ederek geri püskürttü. Olay anları, Türk balıkçılar tarafından cep telefonlarıyla detaylı bir şekilde kaydedildi.

