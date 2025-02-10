Ege’de Deprem Nedeniyle Adalar Boşaldı

YUNAN ADALARINDA DEPREM ETKİLERİ VE TAHLİYELER

Son bir haftada depremden zarar gören Yunan adaları arasında özellikle Santorini ve Amorgos’taki sakinlerin büyük kısmı adaları terk ediyor. Santorini, Anafi ve Amorgos’ta okullar 14 Şubat Cuma gününe kadar kapanacak. Adalarda kalan az sayıda birey, sürekli sarsıntı ve deprem uğultusundan tedirgin bir halde bulunuyor. Yunanistan ise deprem bölgesindeki denizaltını incelemek istiyor. Volkanların bulunduğu deniz tabanındaki hareketliliğin araştırılmasının ardından kesintisiz sarsıntılar için bilimsel değerlendirmeler yapılacak.

SİSMOGRAF OPERASYONU BAŞLIYOR

Yunan haber kanalı Mega’dan alınan bilgilere göre, Yunan bilim insanlarından oluşan bir ekip, bugün Caldera deniz bölgesinde veri kaydeden sismografları kurtarmak ve iki yeni su altı sismografı yerleştirmek için bir operasyona girişiyor. Atina Ulusal Üniversitesi Jeoloji Profesörü Evi Nomikou, hava koşullarının elverişli olması durumunda, bilimsel ekibin Kaldera’da bulunan su altı sismograflarını alacağını aktardı. Uzmanların denizaltından elde ettiği veriler, kara sismograflarından edinilen verilerle bir araya getirilecek.

SİSMİK AKTİVİTE ANALİZİ

Nomikou, “Sismograf verilerini daha iyi analiz edeceğiz, böylece oluşum mekanizmalarının fenomenini daha iyi anlayabileceğiz” diyerek Santorini’nin kuzeydoğusundaki sismik aktivitenin herhangi bir volkanik patlamayla ilişkilendirilmediğini dile getirdi. Diğer yandan, adalar hafta sonu boyunca şiddetli sallanmaya devam etti. 5.0 Richter büyüklüğündeki bir deprem, Pazar günü saat 21.00’de kaydedildi. Bu depremin merkez üssü, Amorgos’un Arkesini kentinin 21 kilometre güneybatısındaki deniz bölgesinde, 226 kilometre uzaklıkta yer aldı.