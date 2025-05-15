Ege’de Tsunami Ve Deprem Riski!

DEPREM FIRTINASI VE GİTİ ÇEVRESİ

2025’in başlarında Santorini Adası çevresinde yaşanan deprem fırtınası sonrasında meydana gelen 6 büyüklüğündeki deprem, Ege’deki sismik hareketliliğin devam ettiğini bir kez daha ortaya koydu. Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden Doç. Dr. Bülent Özmen ve Sakarya Üniversitesi Afet Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezi’nden Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Murat Utkucu, Girit ve çevresi hakkında bilgiler sundu.

TARİHSEL DEPREM VERİLERİ

Doç. Dr. Bülent Özmen, Girit çevresinde tarih boyunca gerçekleşen büyük depremleri vurgulayarak şunları belirtti: “21 Temmuz 365: 8.3 büyüklüğündeki büyük deprem, 12 Ekim 1856: 7.7 büyüklüğünde olduğu tahmin edilen sarsıntı, 8 Ağustos 1303: Yaklaşık 8 büyüklüğünde deprem, 1 Ocak 1681: Bölgedeki önemli sarsıntılardan biri.” Ayrıca, 1717, 1769, 1780, 1805, 1810, 1814, 1815, 1862 ve 1887 yıllarında da bölgedeki depremleri hatırlatarak, “Fayların kayma hızları ve geçmişte ürettiği depremler göz önüne alındığında, daha büyük bir depremin olasılığının yüksek olduğunu” ifade etti.

RİSK VE ÖNLEMLER

Prof. Dr. Murat Utkucu, bölgedeki levha hareketlerine dikkat çekerek şu uyarıyı yaptı: “Levha hareketleri yıllık 3.5 santimetreye ulaşıyor. Girit Adası ile Güneybatı Türkiye arasında 7 ila 8 büyüklüğünde depremler mümkün. Bu depremler, tsunami oluşumuna yol açabilir.” Utkucu, bölgedeki risklerin dikkate alınmasının önemine vurgu yaparak, afet hazırlıklarının hızlandırılmasının ve gerekli önlemlerin alınmasının önemini belirtti.