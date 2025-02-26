Ege’de Yaklaşan Deprem ve Tsunami Tehlikesi

DEPRESYONLARIN SIKLIĞI ÜZERİNE AÇIKLAMALAR

Moriwaki, popüler bir YouTube kanalında Ege Denizi’ndeki son depremlerle ilgili yaptığı açıklamalarda, bu olayların sıklığının azalmasının hem olumlu hem de olumsuz sonuçlar doğurabileceğini ifade ediyor. “Eğer sismik hareketler birkaç gün durursa, bu büyük bir depremin habercisi olabilir,” diyen Moriwaki, Santorini çevresinde olası bir 7 büyüklüğündeki depremin Muğla, Marmaris, Datça ve İzmir’de hissedilebileceğini belirtiyor ancak bu kıyılarda ciddi hasar beklemediğini vurguluyor. Asıl kaygı, deniz kaynaklı bir depremin tetikleyebileceği tsunami tehlikesi. “En kötü senaryoda 3 metrelik dalgalar görebiliriz,” uyarısında bulunuyor.

TÜRKİYE’NİN DEPREM HARİTASI VE TEHLİKELİ BÖLGELER

Japon uzman, Türkiye’nin deprem haritasını inceleyerek dört tehlikeli bölgeyi sıralıyor. Moriwaki, İstanbul’un deprem geçmişine dikkat çekiyor, “1509 ve 1766’daki büyük depremlerden bu yana 257 yıl geçti. Bu, 2023’e denk geliyor. Enerji birikti, ancak bu matematik gibi kesin değil; ±20 yıl oynayabilir,” diyerek megakentin zamana karşı bir yarışı olduğunu ifade ediyor. Silivri açıklarında geçmişte tsunami kayıtları bulunduğunun altını çizen uzman, Marmara’daki fayların hareketliliğinin gözetilmesi gerektiğini belirtiyor.

DEPREMLERİN İLERLEYİŞİ VE RİSK ANALİZİ

Moriwaki, Türkiye’deki depremlerin birbirini etkileyerek domino taşı gibi ilerlediğini ifade ediyor. Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın doğudan batıya, 1939 Erzincan depreminden 1999 Gölcük depremine kadar uzandığını, Batı kolunun ise Adana’dan Kıbrıs’a, oradan Santorini’ye gittiğini açıklıyor. “Bazen domino geriye de dönebilir,” diyerek riskin her an her yerde karşımıza çıkabileceğine dikkat çekiyor.