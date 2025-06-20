Ege Denizi’nde 4.8 Şiddetli Deprem!

AFAD’DAN DEPREM AÇIKLAMASI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz’de meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki depremin duyurusunu yaptı. Verilere göre, bu sarsıntı 5.75 kilometre derinlikte gerçekleşti. İzmir, Aydın, Manisa, Muğla merkez ve Datça’da depremin hissedildiği bildiriliyor.

NACİ GÖRÜR’ÜN DEPREM YORUMU

Naci Görür, depremin hemen ardından yaptığı değerlendirmede, “Girit Adası’nın güneybatısında 4,7 deprem oldu. Deprem Hellen-Kıbrıs Dalma-Batma Zonunda ve dalan levha üzerinde. Benzer depremler bu yörede yaygın. Afrika levhasının Anadolu levhasının altına dalması ile ilgili. Geçmiş olsun. Sevgiyle” şeklinde ifadeler kullandı.

EGE DENİZİ’NDE BİR DEPREM DAHA

Akdeniz’deki sarsıntının ardından Ege Denizi açıklarında da bir deprem meydana geldi. AFAD’ın verilerine göre, saat 19.19’da gerçekleşen bu deprem 4.8 büyüklüğünde kaydedildi. Derinliği 7 kilometre olarak ölçülen depremin, en yakın yerleşim yerinin 124.39 kilometre mesafedeki Muğla’nın Bodrum ilçesi olduğu öğrenildi.