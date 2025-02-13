Ege Denizi’nde Art Arda Deprem: OHAL İlanı

DEPREMLERİN KAYDEDİLMESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yayımlanan bilgiye göre, 18.40 ve 18.42’de, merkez üssü Ege Denizi olan 4,6 büyüklüğünde iki sarsıntı kaydediliyor. Depremlerin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtiliyor.

OLAĞANÜSTÜ HAL İLANI

Ege Denizi’nde son dönemde artan sismik hareketliliğin etkisiyle Yunanistan’ın Santorini ve Yamurgi adalarından sonra, Anafiya Adası’nda da olağanüstü hal ilan ediliyor. Yunan Devlet Televizyonu ERT’nin haberine göre, Yunanistan Sivil Koruma Genel Sekreteri Vasilis Papayeorgiu’nun kararı doğrultusunda, Anafiya Adası da olağanüstü hal ilan edilen bölgeler arasına ekleniyor. Ada’daki olağanüstü hal durumu 13 Mart’a kadar sürecek.

EĞİTİME ARA VERİLDİ

Yamurgi Adası’nda dün, Santorini Adası’nda ise geçen hafta olağanüstü hal ilan edilmişti. Ege Denizi’nde son haftalarda tespit edilen yoğun sismik hareketlilik nedeniyle Santorini, Yamurgi, Niyos ve Anafiya adalarında eğitime 17 Şubat’a kadar ara veriliyor.