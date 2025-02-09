ege-denizi-nde-deprem-etkisi-devam-ediyor

EGE DENİZİ’NDE DEPREMLER DEVAM EDİYOR

Ege Denizi’ndeki deprem olayları günlerdir süren bir kabus haline geldi. Merkez üssü Ege Denizi olan, saat 22.05’te meydana gelen deprem 5.1 büyüklüğünde kaydedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada, bu sarsıntının 7 kilometre derinlikte meydana geldiği duyuruldu.

DEPREM BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ GÜNCEL VERİLER

Ayrıca, AFAD’ın internet sitesinde yer alan bilgiler doğrultusunda, aynı bölgede 4.6 büyüklüğünde bir sarsıntı daha kaydedildi. Bu depremin de 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtiliyor. Ege Denizi’nde süregelen bu depremler, bölge halkı üzerinde endişe yaratmaya devam ediyor.