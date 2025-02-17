Ege Denizi’nde Deprem Fırtınası Sona Erdi

DEPREM HAREKETLİLİĞİ AZALDI

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, son haftalarda Ege Denizi’nde devam eden sismik hareketliliğin azaldığını kaydetti. Sözbilir, “Deprem fırtınasının sonuna geldik. Günde ortalama 400’e yakın deprem şimdi 10-15’e düştü. Bu aşamada ilk deprem fırtınası tamamlanmıştır diyebiliriz.” sözlerini kullandı. DEÜ Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Sözbilir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 28 Ocak’ta Santorini Adası yakınlarında meydana gelen 4 büyüklüğündeki depremlerden bahsetti ve ardından bölgede bir deprem fırtınasının yaşanmaya başladığını ifade etti.

SON AŞAMAYA ULAŞILDI

Sözbilir, bölgede son 20 günde farklı büyüklükte yaklaşık 3 bin depremin kaydedildiğini belirtti. Başlangıçta iki, üç, dört büyüklüğünde depremler olduğunu, ardından 8 adet 5 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini söyledi. “Belli bir zaman sonra bir çan eğrisi oluştu. O çan eğrisinin şu anda son aşamasına geldik. Aslında şu an deprem fırtınasının sonuna geldik” diyen Sözbilir, bugünkü 5,1 büyüklüğündeki depremin ardından zaman içinde daha şiddetli sarsıntıların gerçekleşebileceğini aktardı.

VOLKANİK VE TEKTONİK ETKİLER

Bölgede gözlemlenen tüm sismik hareketliliğin hem volkanik etkinlik hem de tektonik kaynaklı depremleri içerdiğini belirten Sözbilir, “Şu anda orada bir magma sokulumu var. Belli bir derinlikten yüzeye doğru yaklaşıyor. Yaklaşık 3-4 kilometrelik bir aşamaya kadar gelmiş durumda” dedi. Ayrıca, bu sürecin sonucunda o bölgedeki kayaların kırılmasıyla birçok küçük depremin oluştuğunu vurguladı. Depremlerin azalmasının ardından belirsizlik evresinin başlayabileceğine dikkat çeken Sözbilir, bölgedeki sarsıntıların yeniden olabileceğini söyledi.

GEÇMİŞTEKİ DEPREM FIRTINALARI

Sözbilir, 2011-2012 yıllarında bölgede bir başka deprem fırtınasının yaşandığını hatırlatarak, “O tarihlerde de bir aktivite oluşmuştu ve o birkaç ay sürmüştü. Tekrar birkaç deprem fırtınası birbirini izleyecek şekilde devam edebilir” diyerek uyarıda bulundu. Ayrıca, volkanik patlama ve buna bağlı tsunami tehlikesinin de devam ettiğini belirtti. “Bunların hiçbiri bizde yıkıcı, ciddi bir problem yaratmayacak” ifadesini kullanan Sözbilir, gerekli önlemler alınırsa az hasarla çıkma şansının yüksek olduğunu ekledi.

KAMU KURUMLARININ TAKİBİ ÖNEMLİ

Sözbilir, vatandaşların AFAD başta olmak üzere resmi kurumların yapacağı açıklamalara dikkat etmelerini önerdi ve deprem fırtınasının başlangıcından beri çok hassas bir çalışma yürüttüklerini aktardı. DEÜ olarak volkanik kökenli depremleri araştırmak için bir çalışma grubu oluşturduklarını ifade eden Sözbilir, bu grupta yurt dışındaki bilim insanlarının da yer aldığını hatırlattı. Türkiye’de aktif volkanların bulunduğunu belirten Sözbilir, “Ege Denizi’nin dışında karada da 14 aktif volkanımız mevcut. Literatür çalışması da yaparak geleceğe yönelik önemli bilgiler elde etmek istiyoruz” dedi.