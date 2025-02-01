Ege Denizi’nde Peş Peşe Depremler

AFAD’DAN SON DAKİKA DEPREM AÇIKLAMASI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) gelen son dakika açıklaması dikkat çekiyor. AFAD’ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.51’de Ege Denizi merkez üssü ile 4,2 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi. Bu depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

İKİNCİ DEPREM DE EGE DENİZİ’NDE MEYDANA GELDİ

Saat 16.29’da, yine Ege Denizi merkez üssü olan 4,4 büyüklüğünde bir sarsıntı daha kaydedildi. Bu depremin de 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği tespit edildi. Bu durum, bölgedeki sismik hareketliliğin arttığını gösteriyor.