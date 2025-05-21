Ege Kökenli, Bebek Acısıyla Yüzleşti

BEBEK BEKLEDİĞİNİ DUYURDU

29 Temmuz 2022’de Lior Ahituv ile evlenen oyuncu Ege Kökenli, birkaç gün önce sosyal medya üzerinden bebek beklediğini paylaşmıştı. Ancak ünlü isim, bebeğini kucağına alamadan büyük bir acıyla karşılaştı.

DÜŞÜK HABERİYLE SARSILDI

Ege Kökenli, beş buçuk aylık hamileyken bebeğini kaybetti. Hamileliğinin 22. haftasında, her şeyin yolunda gittiği bir dönemde yaşanan ani bir komplikasyon sebebiyle bebeğini kaybettiğini sosyal medya hesabından açıkladı. Kökenli, “Hayat bazen bizi en savunmasız yerimizden sınar… Büyük bir heyecan ve sevgiyle beklediğimiz bebeğimizi kaybettik” dedi.

CİNSİYETİ KIZDI

Kaybettiği bebeğinin cinsiyetinin kız olduğunu belirten Ege Kökenli, yaşadığı durumu şöyle ifade etti: “Bu beklenmedik acı, doktorlarımızın da söylediği gibi yüzde bir ihtimalle gerçekleşen bir durumdu. Tıbben elimizden gelen her şey yapılmasına rağmen minik kızımızı kucağımıza alamadık. Yaşadığımız bu derin kaybın ardından, bir süre sessiz kalmayı, yasımıza ve iyileşme sürecimize alan tanımayı tercih ediyoruz. Bu süreçte göstereceğiniz anlayış, hassasiyet ve saygı için şimdiden teşekkür ederiz.”