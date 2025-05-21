Magazin

Ege Kökenli, Bebek Acısıyla Yüzleşti

ege-kokenli-bebek-acisiyla-yuzlesti

BEBEK BEKLEDİĞİNİ DUYURDU

29 Temmuz 2022’de Lior Ahituv ile evlenen oyuncu Ege Kökenli, birkaç gün önce sosyal medya üzerinden bebek beklediğini paylaşmıştı. Ancak ünlü isim, bebeğini kucağına alamadan büyük bir acıyla karşılaştı.

DÜŞÜK HABERİYLE SARSILDI

Ege Kökenli, beş buçuk aylık hamileyken bebeğini kaybetti. Hamileliğinin 22. haftasında, her şeyin yolunda gittiği bir dönemde yaşanan ani bir komplikasyon sebebiyle bebeğini kaybettiğini sosyal medya hesabından açıkladı. Kökenli, “Hayat bazen bizi en savunmasız yerimizden sınar… Büyük bir heyecan ve sevgiyle beklediğimiz bebeğimizi kaybettik” dedi.

CİNSİYETİ KIZDI

Kaybettiği bebeğinin cinsiyetinin kız olduğunu belirten Ege Kökenli, yaşadığı durumu şöyle ifade etti: “Bu beklenmedik acı, doktorlarımızın da söylediği gibi yüzde bir ihtimalle gerçekleşen bir durumdu. Tıbben elimizden gelen her şey yapılmasına rağmen minik kızımızı kucağımıza alamadık. Yaşadığımız bu derin kaybın ardından, bir süre sessiz kalmayı, yasımıza ve iyileşme sürecimize alan tanımayı tercih ediyoruz. Bu süreçte göstereceğiniz anlayış, hassasiyet ve saygı için şimdiden teşekkür ederiz.”

ÖNEMLİ

Gündem

Antalya’da Drenaj Tünelinde 21 Çocuk

Drenaj çalışması sırasında tünellere giren 21 çocuk, acil yardım ekiplerini alarma geçirdi. Ancak çocuklar, ekipler gelmeden tünelden çıktı. Tünelde tek kişilik yatak bulundu.
Gündem

Eser’i Katleden Eski Koca Yakalandı

Kahramanmaraş'ta, tıbbi sekreter Eser Karaca, eski eşi tarafından pompalı tüfekle vurularak hayatını kaybetti. Zanlı yakalanırken, soruşturma sürüyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.