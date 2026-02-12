Ege Ve Akdeniz Bölgesinde Sağanak Yağışlar Etkili

EGE BÖLGESİ’NDE HAVA DURUMU

Ege Bölgesinde kuvvetli sağanak yağışlar görülüyor. İzmir’de sıcaklık 17, Denizli’de 15, Muğla ve Afyonkarahisar’da ise 11 derece olarak ölçülüyor. Cuma günü de yağışların sürmesi bekleniyor. Olası sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olunmalı.

AKDENİZ BÖLGESİ’NDE YAĞIŞ ETKİLİ

Akdeniz Bölgesinde de sağanak yağışlar etkisini sürdürüyor. Doğu kesimlerde beklenen kuvvetli yağışlar, olumsuz sonuçlara yol açabileceğinden dikkatli olunması gerekiyor. Gün boyunca Antalya’da sıcaklık 18, Kahramanmaraş’ta 11, Hatay’da 14 derece olarak ölçülüyor.

İÇ ANADOLU BÖLGESİ’NDE YAĞIŞLI HAVA

İç Anadolu Bölgesinde de hava yağışlı bir şekilde devam ediyor. Gündüz sıcaklıkları Ankara’da 9, Kayseri’de 12, Sivas’ta ise 7 derece olarak kaydediliyor. Cuma günü de benzer hava koşullarının yaşanması öngörülüyor.

KARADENİZ BÖLGESİ’NDE BULUT VE YAĞIŞ

Karadeniz Bölgesinde bulutlu ve yağışlı bir hava hakim. Gündüz sıcaklıkları Bolu’da 11, Samsun’da 19, Trabzon’da ise 17 derece ölçülüyor. Bu bölgedeki hava durumunun Cuma günü de benzer şekilde devam etmesi bekleniyor.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ’NDE YAĞIŞ ETKİSİ

Doğu Anadolu Bölgesinde yağışlı hava etkili. Güney kesimlerdeki bu yağışların kar şeklinde olması bekleniyor. Günlük sıcaklık değerleri ise Kars’ta 2, Malatya ve Elazığ’da 12, Hakkari’de ise 3 derece olarak gözlemleniyor. Bu bölgedeki hava koşullarının da Cuma gününde devam etmesi öngörülüyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ’NDE HAVA DURUMU

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde de yağışlı hava etkisini göstermeye devam ediyor. Gündüz sıcaklıkları genel olarak 10 ile 15 derece arasında ölçülüyor. Cuma günü bölgede benzer hava koşullarının sürmesi bekleniyor.

