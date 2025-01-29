Eğirdir Gölü İçin Eylem Planı Tamamlanıyor

ÇEVRE BAKANLIĞI’NDAN EĞİRDİR GÖLÜ İÇİN EYLEM PLANI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, kuraklığın etkisiyle su seviyesinin hızla düşmesi ve biyolojik kirliliğin artmasıyla mücadele etmek amacıyla Eğirdir Gölü için hazırlanan 9 maddelik eylem planının son aşamasını tamamlıyor. Gölden yeni görüntüler paylaşan Bakan Kurum, “Eğirdir Gölü nefes almaya başladı. Göl yüzeyini temizledik, dip çamuru temizliğine başlıyoruz. Eğirdir Gölü’ne can suyu olmaya devam edeceğiz” açıklamasında bulundu. Ayrıca, Isparta’daki Eğirdir Gölü ve kıyı kesimi, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 5 Ocak 2021’de “Kesin Korunacak Hassas Alan”, “Nitelikli Doğal Koruma Alanı” ve “Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” olarak ilan edildi. Geçtiğimiz yılın ağustos ayında gölde kuraklığa bağlı su çekilmesi, alg patlaması ve sucul bitki istilası gibi sorunlar ortaya çıktı.

İŞBİRLİĞİYLE GEREKEN ADIMLAR ATILDI

Bakan Murat Kurum’un talimatıyla, çeşitli kurumlar bu duruma müdahale etmek için harekete geçti. Tabiat Varlıklarını Koruma (TVK) Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, Isparta Valiliği, Belediye Başkanlığı, Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Merkezi, TÜBİTAK, üniversiteler, kamu ve özel sektör kuruluşları bir araya gelerek gerekli tedbirleri belirledi. TVK Genel Müdürlüğü, göldeki sucul bitkilerin seyreltilmesi ve su altında biriken sediment ile biyokütleleri kaldırmak için ön fizibilite raporu oluşturdu. Bilim insanları, Süleyman Demirel Üniversitesi ve Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nden Ekosistem Değerlendirme Raporu’nu (EDR) hazırladı. 27 Ağustos 2024’te kamuoyuna duyurulan eylem planının bugüne kadar 8 maddesi tamamlandı.

CAN SUYU OLMA HEDEFİ

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından paylaştığı gölün son hali görünürken, “Eğirdir Gölü nefes almaya başladı. Göldeki kirliliğe karşı hayata geçirdiğimiz eylem planımız aşama aşama tamamlanıyor. Göl yüzeyini temizledik, dip çamuru temizliğine başlıyoruz. Eğirdir Gölü’ne can suyu olmaya devam edeceğiz” şeklinde ifadeler kullandı.

DİP ÇAMURU TEMİZLİĞİ İÇİN PRENSİPLER BELİRLENDİ

Ekosistem Değerlendirme Raporu’nda, göldeki yüzey temizliği ve ot kesimi çalışmalarının özenle yapıldığı belirtildi. Göldeki hassas bölgelerde özel ekipmanlı dalgıçlar temizlik operasyonları gerçekleştirdi. Toplanan bitki numuneleri, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde analiz edildi. Eğirdir Gölü için en kritik adım ise dip çamuru temizliği olacak. Bununla ilgili Eğirdir Gölü Fizibilite Raporu hazırlandı. Raporda, göldeki su kalitesi, kirlilik yükleri ve su seviyesindeki azalmaların nedenleri ve çözüm önerileri detaylandırıldı. Bilim insanlarının hazırladığı raporun ışığında, Hoyran Boğazı ve Eğirdir İlçesi kıyıları olmak üzere iki ayrı alanda dip çamuru temizliği yapılacak.

DİP ÇAMURU TEMİZLİĞİ GEREKEN BİR KONUDUR

Eylem planının uluslararası koruma standartlarına uygun olarak yürütüldüğünü vurgulayan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Isparta İl Müdürü Bekir Çelenk, “Dip çamuru temizliği Eğirdir Gölü Eylem Planı’nın son ve en kritik ayağını oluşturuyor. Bu aşama başarıyla tamamlandığında planın ana hedeflerini büyük ölçüde gerçekleştirmiş olacağız” ifadelerini kullandı. Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü Doğal Sit Alanları 2. Bölge Şube Müdürü Uğur Kurt, bu çalışmalarla Eğirdir Gölü ekosisteminin korunarak, sürdürülebilir bir şekilde gelecek nesillere aktarılacağına dikkat çekti.