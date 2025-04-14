Eğitim Ara Veren İller Açıklandı

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UYARDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava durumu haritasını yayımladı ve olumsuz hava koşulları ile yoğun kar yağışı nedeniyle birçok ilde okulların tatil olduğunu açıkladı.

AĞRI’DA OKULLAR TATİL

Ağrı’da etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezi, Tutak, Eleşkirt ve Hamur ilçelerindeki tüm okullarda, Patnos ve Taşlıçay ilçelerinde ise taşımalı eğitime 14 Nisan Pazartesi günü ara verildi. Vali Mustafa Koç, “Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü’nün uyarılarını dikkate alarak, buzlanma riskine karşı bu karar alındı.” dedi. Ayrıca, hamile ve engelli kamu çalışanları ile kreşe giden çocuğu olan annelere idari izin verilecek.

BİTLİS’TE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Bitlis’te iki gündür süren kar yağışı nedeniyle merkez ilçe, Güroymak, Mutki ve Tatvan ilçelerinde tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında 14 Nisan Pazartesi günü eğitime bir gün ara verildi. Ahlat ilçesinde ise sadece taşımalı eğitime ara verildi.

MÜŞ’A DA TATİL HABERİ

Muş Valiliği, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il genelinde, üniversiteler hariç, tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında 14 Nisan Pazartesi günü eğitime ara verileceğini bildirdi. Hamile, engelli ve kreşe giden çocuğu olan kadın kamu çalışanları da idari izinli sayılacak.

KASTAMONU’DA EĞİTİME ARA VERİLDİ

Kastamonu’nun Daday ve Ağlı ilçelerinde tüm eğitim kurumlarında, Şenpazar ve Devrekani ilçelerinde taşımalı eğitime 14 Nisan Pazartesi günü bir gün süreyle ara verildi. Pınarbaşı ilçesinde de tüm okullarda eğitime bir gün süresince ara verildiği açıklandı.

BARTIN VE KARABÜK’TE TAŞIMALI EĞİTİME ARA

Bartın’ın Ulus ilçesinde, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime 14 Nisan Pazartesi günü ara veriliyor. Karabük’ün Eflani ilçesinde de benzer nedenlerle tüm okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildiği ifade edildi.

ÇORUM’DA KISMİ TATİL

Çorum’un Boğazkale ilçesindeki tüm okullarda, Sungurlu ve Osmancık ilçelerinde ise taşımalı eğitime 14 Nisan Pazartesi günü öğleden sonra ara verilecek. Kar yağışının etkili olduğu bölgelerde yaşanabilecek ulaşım sorunları nedeniyle bu kararların alındığı belirtildi.