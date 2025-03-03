Eğitim Sisteminde Radikal Değişiklik Kararı Alındı

YENİ DÜZENLEME GEREĞİ

Türkiye’de eğitim sisteminde sık sık yaşanan değişikliklerin ardından bir yeni düzenleme daha gündemde. 2012 yılında hayata geçirilen 4+4+4 eğitim sisteminin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğine dair önemli sinyaller veriliyor. Eğitimcilerin büyük bir kısmı, zorunlu eğitimin çocukların bireysel yeteneklerini geliştirmediğini düşünüyor. Mevcut sistemin, çocukların meslek edinmesi ve sosyal gelişim açısından olumsuz etkiler yarattığı savunuluyor.

EĞİTİMİ GÖZDEN GEÇİRME ÇALIŞTAYI

Enderun Özgün Eğitimciler Derneği, Maarif Platformu ve Medeniyet Enstitüsü tarafından düzenlenen “Türk Eğitim Sistemi ve Zorunlu Eğitimin Yansımaları” konulu çalıştayda bu önemli konu masaya yatırıldı. Çalıştayda, eğitim sisteminin çocukların gelişimi üzerindeki etkileri üzerinde durularak, yeni düzenlemelere ihtiyaç olduğu vurgulandı.

Bu çalışmalar, eğitim sisteminin daha etkili hale gelmesi için gereken bir konu olarak değerlendiriliyor. Eğitimin niteliği ve bireylerin gelişimi açısından atılacak adımlar büyük önem taşıyor.