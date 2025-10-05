Eğitimde 12 Yıllık Süreç Kısalıyor Mu?

Bakan Tekin, Kanal 7’de yayımlanan Başkent Kulisi programında eğitim konularına yönelik değerlendirmelerde bulundu ve katılımcıların sorularını yanıtladı. Eğitim öğretim alanındaki düzenlemeleri sürdükleri il ve ilçelerdeki öğretmenlerle yaptıkları görüşmelerle belirlediklerini, böylelikle eğitimde doğru sonuçlara ulaşabileceklerine inandıklarını açıkladı. Bakanlık olarak, sahada bulunmaya devam edeceklerini kaydetti.

EĞİTİMDEKİ HİJYEN İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME

2023-2024 eğitim öğretim döneminin başlamasıyla gelen geri dönüşler ve okullardaki hijyen durumu hakkında bilgi veren Tekin, Türkiye genelinde yaklaşık 110 bin okul binası bulunduğunu, bu kapsamda bazı aksaklıkların olmasının doğal olduğunu belirtti. Bakanlık olarak, herhangi bir sorunla karşılaştıklarında hızlıca müdahale ettiklerini, spesifik sorunlar dışında eğitim öğretim dönemini problemsiz başlattıklarını ifade etti. Temizlik ve güvenlik ihtiyaçlarının İŞKUR aracılığıyla temin ettiklerini anımsatan Tekin, “Çalışma Bakanlığının çağdaş istihdam politikalarına uygun olarak… İş Gücü Uyum Programı adıyla bir program yaptı ve bizim okullarımızdaki temizlik ihtiyacımızı gidermek için daha önceki yıllarda çalıştırdığımız Toplum Yararına Çalışma Projesi’nde istihdam edilen kişinin iki katı kadar bize personel stoku ayırdı” dedi.

Bakan Tekin, eğitim öğretimdeki mevcut durumla ilgili soruya, 2002-2003 eğitim öğretim yılı başlangıcında Türkiye’nin çok zayıf bir altyapıya sahip olduğunu hatırlatarak, şu an ise eğitimde önemli ilerlemeler kaydedildiğinin altını çizdi. Öğrenci başına düşen derslik sayısı ile OECD ortalamalarına ulaştıklarını belirten Tekin, “Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı itibarıyla dünyada örnek gösterilecek bir durumdayız” ifadesini kullandı. Eğitim konusunda geçmişteki şikayetlere değinen Tekin, AK Parti’nin iktidara gelmesiyle birlikte taahhüt edilen birçok konunun gerçekleştiğini belirtti.

Türkiye’de 650 bin civarında dersliğin bulunduğunu aktaran Tekin, bu okullarda internet erişiminin bulunduğunu ve etkileşimli tahtaların kullanıldığını ifade etti. PISA ve TIMSS değerlendirmelerine göre Türkiye’nin yükselen eğriye sahip olduğunu vurgulayan Tekin, muhalefetin bu durumu göz ardı ettiğini belirtti. Ayrıca, eğitim öğretimin sosyal devletin niteliği gereği ücretsiz olduğunu vurguladı ve velilere, Bakanlık kitaplarının yeterli olduğuna dair güvence verdi.

Öğrencilerin ek ders ihtiyaçlarını Destekleme ve Yetiştirme Kurslarıyla sağlayabileceğini ifade eden Tekin, eğitim ülkesi olarak toplumsal beklentilere cevap verebilecek adımlar atabileceklerini kaydetti. 4+4+4 zorunlu eğitim sisteminin geleceği konusunda bir rapor hazırladıklarını ve bunun kabine toplantısında sunulacağını belirtti. Eğer siyasi anlamda karar alınırsa alternatifler üzerinde çalışacaklarını duyurdu.

Tekin, 2024-KPSS ile öğretmen atamalarının yaklaştığını, son KPSS sonuçlarına göre mülakatların yapıldığını ve itirazların değerlendirildiğini aktardı. Bu yıl 24 Kasım’da 15 bin öğretmen atamalarının gerçekleştirileceğini belirten Tekin, hangi branşlarda ne kadar öğretmene ihtiyaç olduğuna dair bilgileri kamuoyuyla paylaşacaklarının altını çizdi. Yeni yılın başında 10 bin öğretmen adayının eğitim süreçlerinin başlayacağını söyledi.