Egm’den 9 Ton Uyuşturucu Açıklaması

10 OCAK TARİHİNDE ELE GEÇİRİLEN KOKAİN

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, 10 Ocak’ta Atlas Okyanusu üzerindeki Martinik Adası yakınlarında 9 ton kokain yakalandığı ve bu uyuşturucu maddelerin sahibinin Türk olduğu iddia edilen “HALİÇ-EQUALITY” isimli geminin Panama merkezli bir şirkete ait olduğu belirtildi. Tanzanya bayrağı taşıyan geminin, 12 Kasım 2024’te Tuzla Limanı’ndan Cezayir yönüne yük olmadan hareket ettiği ifade edildi.

FRANSIZ MAKAMLARINDAN AÇIKLAMA

Fransız yetkililer, 10 Ocak’ta Martinik Adası civarında düzenlenen operasyonda gemide uyuşturucu madde bulunmasıyla ilgili olarak, “HALİÇ-EQUALITY” gemisi üzerinden gerçekleşen olayın detaylarını açıkladı. Açıklamada, geminin durumu ve ele geçirilen uyuşturucunun miktarı hakkında bilgi verildi.