Eğribel Tüneli’nde Çığ Düştü

ÇIĞ DÜŞMESİ OLAYI

Giresun’un Şebinkarahisar ilçesindeki Tamdere köyü mevkiinde bulunan Eğribel Tüneli’nin girişine çığ düştü. Bu çığ nedeniyle karayolu ulaşıma kapandı.

YOLUN TRAFİĞE AÇILMASI

Olayda şans eseri herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı. Karayolları ekiplerinin gösterdiği yoğun çaba sayesinde yol kısa sürede temizlenerek tekrar trafiğe açıldı.

MAHSUR KALAN SÜRÜCÜLERİN ÇABALARI

Çığın ardından yolda mahsur kalan bazı sürücülerin, kendi çabalarıyla yolu açmaya çalıştıkları anlar cep telefonları ile kaydedildi.