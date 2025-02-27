Egzersizlerle Skolyozun İlerlemesi Durdurulabilir

SKOLYOZUN ÖNEMİ

Skolyoz, özellikle adölesan döneminde sık karşılaşılan önemli bir sorun olarak öne çıkıyor. 10-18 yaş arasındaki gençlerde nedeni bilinmeyen (idiopatik) skolyozun sıklığı yaklaşık yüzde 2-4 oranında. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Gökşen Gökşenoğlu, “10 derece ve üzeri skolyoz oranı yüzde 2-4 iken, 20 derece ve üzeri skolyoz görülme oranı yüzde 0.3-0.5 civarındadır. Kız çocuklarında skolyoz ilerleme riskinin erkeklere göre 8-10 kat daha fazla. Bu nedenle özellikle ergenlik döneminde düzenli taramalar önemli” diyor.

ERGENLİK DÖNEMİNDE KİŞİSEL GELİŞİM

Son yayınlanan literatür araştırmalarına göre, skolyozun büyük bir kısmı (%80) henüz nedeni belirlenemeyen türde ve bu durum genellikle ergenlik döneminde hızlı boy uzamasıyla ilişkili. Doç. Dr. Gökşenoğlu, “Bu dönemde çocukların gelişimleri çok hızlı olduğu için skolyoz da aynı hızla büyüyebiliyor. Bu yüzden erken müdahale skolyoz tedavisinin olmazsa olmazı diyebiliriz” şeklinde belirtiyor.

EGZERSİZİN ROLÜ

Skolyoz tedavisinde egzersizin önemini vurgulayan Doç. Dr. Gökşenoğlu, “Omurga eğriliklerinde esneklik kaybı sık karşımıza çıkıyor. Hawes, esnekliği korumanın ve artırmanın önemini vurgulayan çalışmalar yapmıştır. Egzersizler, skolyozun ilerlemesini durdurmaya, eğriliğini azaltmaya, kozmetik görünümünü iyileştirmeye ve eğer kullanılıyorsa korsenin olumsuz etkilerini azaltmaya yardımcı olur. Erişkinlerde ise skolyoza özel egzersizler, ağrı tedavisinde başarılı sonuçlar veriyor” diyerek bilgi veriyor.

PERSONALİZE EGZERSİZ PROGRAMLARI

Skolyoz tanısı alan çocuklarda uygulanacak egzersiz programlarının kişiye özel olması gerektiğini ifade eden Doç. Dr. Gökşenoğlu, “Skolyoz tanısı alan çocuklarda, hekim tedavi programını ve hedefleri belirler. Deneyimli bir fizyoterapist ile birlikte çalışır. Burada en önemli olan nokta, skolyoz tedavisinin kişiye özel olduğu ve her egzersizin kişiye özel olarak verilmesi gerektiğidir” diye ekliyor.

CERRAHİ MÜDAHALE ÖNCESİ EGZERSİZİN FAYDALARI

Doç. Dr. Gökşenoğlu, doğru egzersiz programı ile cerrahinin başarısının artırılabileceğine dikkat çekiyor. “Cerrahi müdahale öncesinde egzersiz uygulaması yapıldığında skolyoz derecesinde azalma gerçekleşen vakalarımız olduğundan, cerrahinin de başarı oranını yükseltebiliyoruz. Bazı vakalarda ise cerrahiye gerek kalmadan egzersiz ile olumlu sonuçlar alabiliyoruz,” diyor.

ETKİLİ EGZERSİZ YAKLAŞIMLARI

Skolyoz tedavisinde 100 yıldan fazla süredir özel egzersiz yöntemleri uygulanıyor. Doç. Dr. Gökşenoğlu, “Schroth, Schroth Best Practice, Lyon, Skolyoz için Bilimsel Egzersiz Yaklaşımı, Barcelona Skolyoz Fizik Tedavi Okulu gibi çeşitli yaklaşımlar var. Bunlar arasında en yaygın kullanılan ve etkinliği kanıtlanmış yöntem Schroth metodudur. Son araştırmalar, Schroth Best Practice egzersizlerinin en etkili yöntemlerden biri olduğunu gösteriyor” diyor.

EBEVEYNLERİN ROLÜ

Skolyoz tedavisinde ebeveynlerin tutumu büyük önem taşıyor. Doç. Dr. Gökşenoğlu, “Aileler bazen ilerlemesinden korktukları için ya da sıkı takip etmek amacıyla çocuklarına baskı yaparak egzersiz yaptırabiliyor. Ancak bu yaklaşım çocuklar için yorucu olabilir. Çocukların, skolyozdan korkmadan bunun düzeltilebilir olduğunu bilerek özveri ile egzersiz yapmaları gerekir” diyor.

ERSİNİ OLMAZLIK KAYGILARI

Skolyozda erken tanı ile olumlu sonuçlar elde edilebiliyor. Doç. Dr. Gökşenoğlu, ailelere uyarılarda bulunarak, “Aileler, çocuklarının yamuk oturduğuna veya kıyafetlerinin orantısız durduğuna dikkat ettiklerinde, vakit kaybetmeden ilgili hekimlere başvurmalarını öneriyorum” şeklinde konuşuyor.