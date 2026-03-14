Ehliyetsiz Sürücüden Tehlikeli Kaçış Denemesi

Trafik denetiminde kaçış girişimi

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği denetim sırasında, Gazipaşa Mahallesi’nde yer alan Gazipaşa Bulvarı üzerinde bir sürücü, uygulamayı görünce aracını köprü üzerinde geri geri sürerek kaçış girişiminde bulundu. Ekipler, sürücünün tehlikeli manevrasını fark edip duruma hızlıca müdahale etti ve aracı durdurmayı başardı.

Hızlı müdahale sonrası yapılan incelemede, sürücünün ehliyetsiz olduğu tespit edildi. Ek olarak, köprüde geri manevra yaparak diğer sürücülerin can güvenliğini tehlikeye attığı da belirlendi. Bu ihlaller nedeniyle sürücüye toplamda 140 bin lira tutarında idari para cezası uygulandı.