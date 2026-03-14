Ehliyetsiz Sürücüye 140 Bin Lira İdari Ceza

Trafik ekipleri, Gazipaşa Mahallesi’nde bulunan Gazipaşa Bulvarı’ndaki kontrol sırasında bir sürücünün dikkat çekici bir hareketine tanıklık etti. Sürücü, uygulamayı görünce aracını köprü üzerinde geriye sürerek kaçmaya çalıştı. Ancak ekipler, bu tehlikeli manevrayı kısa sürede fark ederek aracı durdurmayı başardı.

Sürücünün yapılan kontrolde ehliyetsiz olduğu tespit edildi. Ayrıca, köprü üzerinde gerçekleştirdiği geri manevranın diğer sürücülerin can güvenliğini tehlikeye attığı belirlendi. Bu sebeple, sürücüye çeşitli trafik ihlallerinden toplamda 140 bin lira idari para cezası kesildi.