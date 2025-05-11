EKK Toplantısı Tamamlandı. Zorluklar Fırsata Dönüşecek

EKONOMİ KOORDİNASYON KURULU TOPLANDI

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya geldi. Bu yılın üçüncü toplantısında, sanayide üretimi, rekabeti ve ihracatı artırmak amacıyla alınması gereken tedbirler, iş gücü piyasasındaki gelişmeler ve istihdam politikaları ile değişen küresel ticaret politikalarının dış ticarete yansımaları gibi önemli konular değerlendirildi.

YAZILI AÇIKLAMA YAPILDI

Toplantı sonrasında yapılan yazılı açıklamada, “Ülkelerin gelecekteki yönünü, karşılaşılan zorluklara verilen tepkiler kadar, zorlukları fırsata dönüştürmeye yönelik atılan adımlar belirleyecektir. Dönüşüm sürecinde Türkiye oldukça avantajlı bir konumdadır.” ifadesine yer verildi.

TÜRKİYE’NİN AVANTAJLARI VURGULANDI

Açıklamada, enflasyonla mücadelede kararlılığın önemine dikkat çekildi ve şu sözler aktarıldı: “Dönüşüm sürecinde Türkiye oldukça avantajlı bir konumdadır. Genç ve dinamik nüfusumuz, güçlü sanayi ve üretim altyapımız, stratejik coğrafi konumumuz, Avrupa pazarıyla entegrasyonumuz ve Asya ile derinleşen ilişkilerimiz, ülkemize küresel ölçekte önemli fırsatlar sunmaktadır.”

ENFLASYONLA MÜCADELE SÜRECEK

Açıklamanın devamında, ekonomik istikrar ve sürdürülebilir büyümeyi önceliklendiren ekonomi programı kapsamında, mali disiplinden ödün vermeden enflasyonla mücadelenin kararlılıkla devam edeceği belirtildi. Üretken kapasiteyi artırmayı hedefleyen yatırım ve ihracat odaklı politikaların güçlendirileceği, istihdamı destekleyen adımların güçlü bir koordinasyon içinde atılacağı ifade edildi. Programın reel sektör üzerindeki kısa vadeli etkilerinin değerlendirildiği ve bu etkilerin sınırlandırılması için gerekli tedbirlerin alınacağı kaydedildi.