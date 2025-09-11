Ekler Yiyen 5 Öğrenci Hastaneye Kaldırıldı!

Olayın Gelişimi

Saat 12.00 civarında, Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan Adem Yavuz İlkokulu’nda öğrencilerin zehirlenme şüphesi ile hastaneye kaldırılması durumu yaşandı. Okuldaki kantinden ‘ekler’ olarak bilinen pastadan yiyen 5 öğrenci, mide bulantısı şikayetiyle öğretmenlerine başvurdu.

Öğrencilerin Hastaneye Sevki

Okul yönetiminin ihbarı doğrultusunda, olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından, öğrenciler ambulanslarla Gebze Fatih Devlet Hastanesi ve Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Tedaviye alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Soruşturma Süreci

Gebze Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, gıda zehirlenmesi şüphesi çerçevesinde kantinde satılan eklerden incelemek üzere numune aldı. Polis, kantin görevlilerinin ifadelerini alırken, olayla ilgili bir soruşturma süreci başlatıldı.