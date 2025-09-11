Gündem

Ekler Yiyen 5 Öğrenci Hastaneye Kaldırıldı!

ZEHİRLENME ŞÜPHESİYLE HASTANEYE KALDIRILAN ÖĞRENCİLER

Saat 12.00 sıralarında Kocaeli’nin Gebze ilçesindeki Adem Yavuz Mahallesi, Kayıboyu Caddesi’nde bulunan Adem Yavuz İlkokulu’nda, zehirlenme şüphesi nedeniyle öğrenciler hastaneye kaldırıldı. Okul kantininden ‘ekler’ olarak bilinen bir pasta yiyen 5 öğrenci, mide bulantısı şikayetiyle öğretmenlerine başvurdu.

AMBULANSLARLA HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜLER

Okul idaresinin durumu bildirmesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık görevlileri ilk müdahalelerini yaptıktan sonra, öğrenciler ambulanslarla Gebze Fatih Devlet Hastanesi ve Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne taşındı. Tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

İNCELEME VE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Gebze Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, gıda zehirlenmesi olasılığı nedeniyle kantinde satılan eklerden numune aldı. Polis, kantin çalışanlarının ifadelerini alarak olayla ilgili bir soruşturma başlattı.

