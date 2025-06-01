Ekonomi

Ekonomi Gündemi Haziran’da Yoğun Olacak

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YÜKSEK GÜNDEM BELLİ OLUYOR

Ekonomi yönetimini haziran ayında yoğun bir gündem bekliyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın yarın mayıs ayı dış ticaret verilerini açıklaması bekleniyor. Aynı gün içinde Türkiye İstatistik Kurumu, 2024 yılına dair hanehalkı tüketim harcamaları verilerini duyuracak.

ENFLASYON VERİLERİ AÇIKLANIYOR

3 Haziran’da tüm dikkatler TÜİK’te toplanacak. Kurum, mayıs ayına ilişkin enflasyon verilerini kamuoyuyla paylaşacak.

SANAYİ ÜRETİMİ HAKKINDA BİLGİLER GELECEK

Türkiye İstatistik Kurumu, 10 Haziran’da finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıklayacak. 12 Haziran’da ise nisan ayına ait sanayi üretim verileri kamuoyuna sunulacak.

FAİZ KARARI GÜNDEMDİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı, 19 Haziran’da gerçekleşecek. Piyasalar, bu toplantıda alınacak faiz kararına odaklanacak. Kurul, bir önceki toplantısında politika faizini 350 baz puan artırarak yüzde 46 seviyesine çıkarmıştı.

EKK TOPLANTISI PLANLANIYOR

Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Erzurum’da toplanacak. Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde düzenlenen bu toplantılar, kentlerin potansiyelinin ortaya çıkarılmasını hedefliyor.

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