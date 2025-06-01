Ekonomi Gündemi Haziran’da Yoğun Olacak

YOĞUN GÜNDEM ANAYASASI
Ekonomi yönetimini haziran ayında yoğun bir gündem bekliyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın yarın mayıs ayına dair dış ticaret verilerini açıklaması bekleniyor. Aynı gün Türkiye İstatistik Kurumu, 2024 yılına yönelik hanehalkı tüketim harcamaları verilerini kamuoyuna sunacak.
ENFLASYON VERİLERİ GÜNDEME GELİYOR
3 Haziran’da gözler TÜİK’te olacak. Kurum mayıs ayına ilişkin enflasyon verilerini paylaşacak. Bu veri, ekonomik görünüme dair önemli bilgiler sunacak.
SANAYİ ÜRETİMİ ARAŞTIRILACAK
Türkiye İstatistik Kurumu, 10 Haziran’da finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıklayacak. Ardından, 12 Haziran’da nisan ayına yönelik sanayi üretim verileri belli olacak. Bu veriler, sanayi sektörünün durumu hakkında net bilgiler sunacak.
FAİZ KARARI BEKLENİYOR
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı 19 Haziran’da yapılacak. Piyasaların gözleri, bu toplantıda çıkacak faiz kararında olacak. Kurul, son toplantısında politika faizini 350 baz puan artırarak yüzde 46’ya çıkarmıştı.
EKONOMİ KOORDİNASYON KURULU TOPLANIYOR
Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Erzurum’da toplanması planlanıyor. Türkiye’nin farklı şehirlerinde gerçekleştirilen bu toplantılar ile kentlerin potansiyelinin açığa çıkarılması öngörülüyor.