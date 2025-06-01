Ekonomi Gündemi Haziran’da Yoğun Olacak

Ekonomi yönetimi, haziran ayında yoğun bir gündemle karşılaşacak.

TİCARET BAKANI’NIN AÇIKLAMALARI BEKLENİYOR

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yarın mayıs ayı dış ticaret verilerini açıklaması bekleniyor. Aynı gün içerisinde Türkiye İstatistik Kurumu, 2024 yılına dair hanehalkı tüketim harcamaları verilerini de kamuoyuyla paylaşacak.

Gözler, 3 Haziran’da Türkiye İstatistik Kurumu’nda olacak. Kurum, mayıs ayına ilişkin enflasyon verilerini açıklamaya hazırlanıyor.

SANAYİ ÜRETİM VERİLERİ GÜNDEMDE

Türkiye İstatistik Kurumu, 10 Haziran’da finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını duyuracak. Ayrıca, 12 Haziran’da nisan ayına ilişkin sanayi üretim verileri de belli olacak.

FAİZ KARARI MERKEZ BANKASI’NDA OLACAK

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı, 19 Haziran’da düzenlenecek. Piyasaların dikkati, bu toplantıda açıklanacak faiz kararında toplanacak. Kurul, son toplantısında politika faizini 350 baz puan artırarak yüzde 46 seviyesine çıkarmıştı.

EKK TOPLANTISI ERZURUM’DA GERÇEKLEŞECEK

Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz gözetiminde Erzurum’da toplanacak. Bu toplantılar, Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde gerçekleştirilerek, her bir kentin ekonomik potansiyelinin açığa çıkarılmasını hedefliyor.