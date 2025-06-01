Ekonomi Gündemi Haziran’da Yoğun Olacak

EKONOMİ YÖNETİMİ YOĞUN GÜNDEMİ KARŞILIYOR
Ekonomi yönetimi, haziran ayında yoğun bir gündemle karşılaşacak. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yarın mayıs ayına ait dış ticaret verilerini açıklamayı planlıyor. Aynı gün Türkiye İstatistik Kurumu, 2024 yılına yönelik hanehalkı tüketim harcamaları verilerini de kamuoyuyla paylaşacak.
MAYIS AYI ENFLASYON VERİLERİ AÇIKLANACAK
Gözler, 3 Haziran’da Türkiye İstatistik Kurumu’nda olacak. Bu tarihte kurum, mayıs ayına dair enflasyon verilerini ortaya koyacak.
SANAYİ ÜRETİM VERİLERİ GÜN YÜZÜNE ÇIKACAK
Türkiye İstatistik Kurumu, 10 Haziran’da finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıklayacak. Ardından, 12 Haziran’da nisan ayına ait sanayi üretim verileri de belirlenecek.
FAİZ KARARI 19 HAZİRANDA AÇIKLANACAK
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın Para Politikası Kurulu toplantısı 19 Haziran’da gerçekleşecek. Piyasalar, bu toplantıda açıklanacak faiz kararını merakla bekliyor. Kurul, bir önceki toplantısında politika faizini 350 baz puan artırarak yüzde 46’ya çıkarmıştı.
EKK TOPLANTISI ERZURUM’DA DÜZENLENECEK
Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Erzurum’da toplanacak. Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde yapılan bu toplantılarla, kentlerin potansiyelinin açığa çıkarılması hedefleniyor.