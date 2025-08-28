Ekonomi

Ekonomi Güveni Ağustos’ta Arttı

ekonomi-guveni-agustos-ta-artti

EKONOMİK GÜVEN ENDEKSİNDE ARTIŞ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos ayına ait ekonomik güven endeksi verilerini paylaştı. Verilere göre, temmuzda 96,3 olan ekonomik güven endeksi, ağustos ayında yüzde 1,7 oranında artarak 97,9 seviyesine ulaştı. Bu durum, endeksin mart ayından bu yana gördüğü en yüksek seviye olsa da, eşik değerin altında kalmaya devam ediyor. Ekonomik güven endeksi 0-200 aralığında değer alabiliyor; 100’den büyük değerler genel ekonomi için iyimserliği, 100’den küçük değerler ise kötümserliği ifade ediyor.

TÜKETİCİ GÜVENİNDE ARTIŞ, İNŞAAT SEKTÖRÜNDE DÜŞÜŞ

Ağustos ayında, tüketici güven endeksi bir önceki aya kıyasla yüzde 0,9 oranında artarak 84,3 değerine yükseldi. Reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1,7 artışla 100,6, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,1 artışla 111,1 ve perakende ticaret sektörü güven endeksi ise yüzde 0,8 artarak 108,8 değerini aldı. Ancak inşaat sektörü güven endeksi, yüzde 4,0 oranında bir azalış göstererek 85,3 değerine düştü.

