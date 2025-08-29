Ekonomi Koordinasyon Kurulu: Mali Disiplin Sözümüzdür

TOPLANTI DETAYLARI VE KATILIMCILAR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz öncülüğünde Ekonomik Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısı yapıldı. Bu toplantı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşti ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ile Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan’ın katılımı ile gerçekleştirildi.

DAHA DAYANIKLI EKONOMİ YORUMLARI

Toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada, bu yılın altıncı EKK toplantısının yapıldığı ifade edilerek, “İki yıldır kararlılıkla uyguladığımız program ile makroekonomik göstergelerde belirgin bir iyileşme sağlanmıştır. Küresel belirsizliklerin ve korumacı politikaların arttığı bu dönemde makro finansal istikrarımız güçlenmiş ve ekonomimiz daha dayanıklı bir yapıya kavuşmuştur.” denildi.

YENİ POLİTİKALAR VE SONUÇLAR

Açıklamada, programın olumlu etkilerinin birçok alanda somut biçimde görüldüğü vurgulandı. Enflasyonla mücadelenin koordine adımları sayesinde 2025 yılı temmuz ayında yıllık enflasyonun, geçen yıl mayıs ayına göre yaklaşık 42 puan denk azaldığı belirtildi. Ayrıca, büyümenin daha dengeli hale gelmesiyle istihdam artmış ve işsizlik oranı 27 aydır tek haneli seviyelerde kalmıştır. İhracat tarihi yüksek seviyelerine ulaşırken, cari açığın milli gelire oranının sürdürülebilir seviyelere gerilediği ifade edildi.

YAPISAL REFORMLARIN DEVAMI

Yapılan açıklamada, kazanımların programın etkinliğini açıkça gösterdiği ifade edilerek, para ve maliye politikalarını destekleyen yapısal reformların uygulanmaya devam ettiği belirtildi. 2026-2028 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program (OVP) için hazırlıkların, geçmiş yıllarda olduğu gibi şeffaf ve katılımcı anlayışla yürütüleceği, ülkenin ihtiyaçlarına uygun bir yol haritasının oluşturulacağı kaydedildi.

KAPSAMLI DEĞERLENDİRMELER

Açıklamada, gerçekleştirilmiş toplantıda ele alınan konulara dair bilgiler de verildi. OVP (2026-2028) çalışmaları çerçevesinde gelinen son durum değerlendirildi. Temel politika hedefleri, makroekonomik tahminler ve bütçe büyüklükleri detaylı şekilde incelendi. “Hedeflere ulaşmayı sağlayacak yapısal politika alanları ve tedbirler istişare edilmiştir. Bu doğrultuda makro finansal istikrarın güçlendirilmesi, fiyat istikrarının sağlanması gibi alanlarda atılacak adımlar kapsamlı biçimde gözden geçirilmiştir.” denildi.

GÜÇLÜ BÜYÜME HEDEFİ

Ekonomi programının nihai hedefinin yüksek, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyümeyi sağlamak olduğu vurgulandı. Açıklamada, “Bunun en önemli ön koşulu ise fiyat istikrarının kalıcı olarak tesisidir. OVP (2026-2028) döneminde de enflasyonla mücadelemizi kararlılıkla sürdürecek ve mali disiplinden taviz vermeyeceğiz.” ifadeleri yer aldı. Türkiye Yüzyılı vizyonuyla, elde edilen ekonomik kazanımların kalıcılığını sağlamak için atılacak adımların devam edeceği bildirildi.