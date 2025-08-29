Ekonomi Koordinasyon Kurulu: Mali Disiplinden Taviz Vermeyeceğiz

GÜÇLÜ BİR EKONOMİ İÇİN TOPLANTI DÜZENLENDİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın liderliğinde Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısı gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen bu toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan katıldı.

EKONOMİK İYİLEŞMELER GÜN YÜZÜNE ÇIKIYOR

Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, bu yılın altıncı EKK toplantısının gerçekleştirildiği belirtilerek, “İki yıldır kararlılıkla uyguladığımız program ile makroekonomik göstergelerde belirgin bir iyileşme sağlanmıştır. Küresel belirsizliklerin ve korumacı politikaların arttığı bu dönemde makro finansal istikrarımız güçlenmiş ve ekonomimiz daha dayanıklı bir yapıya kavuşmuştur.” ifadelerine yer verildi. Ayrıca enflasyonla mücadelede atılan adımların olumlu sonuçlar doğurduğu ve yıllık enflasyonun, geçen yıl mayıs ayına göre yaklaşık 42 puan azaldığı vurgulandı. Büyümenin daha dengeli bir yapıya kavuştuğu, işsizlik oranının ise 27 aydır tek haneli seviyelerde kaldığı belirtildi.

Açıklamada, “İhracat tarihi yüksek seviyesine ulaşmıştır. İhracat ve turizmdeki olumlu performansın katkısıyla cari açığın milli gelire oranı sürdürülebilir seviyelere gerilemiştir.” denildi. Ek olarak, Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasının sona erdiği ve bütçe açığının milli gelire oranının azaldığı, mali disiplinin güçlendiği bilgileri de paylaşıldı.

YAPISAL REFORMLAR HIZLA DEVAM EDECEK

Yapılan açıklamada, kazanımların programın etkinliğini ortaya koyduğu ifade edildi. Program kapsamında para ve maliye politikalarını destekleyen yapısal reformların, kurumlar arası koordinasyonla belirlenen takvim doğrultusunda devam edeceği bildirildi. 2026-2028 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program (OVP) hazırlıklarının, çeşitli paydaşların katkılarıyla şeffaf bir şekilde yürütüleceği ve ülkenin ihtiyaçlarına uygun yol haritasının oluşturulacağı kaydedildi.

HEDEF KEŞİFLER VE STRATEJİLERİ BELİRLEMEK

Toplantıda, OVP (2026-2028) çalışmaları kapsamında gelinen son durum ele alındı. Temel politika hedefleri, makroekonomik tahminler ve bütçe büyüklükleri detaylı bir biçimde görüşüldü. Ayrıca, hedeflere ulaşmak için gerekli yapısal politika alanları ve tedbirler istişare edilerek, makro finansal istikrarın güçlendirilmesi, fiyat istikrarının sağlanması gibi konular kapsamlı şekilde değerlendirildi.

ENFLASYONLA MÜCADELEDE KARARLILIK VURGUSU

Açıklamada, uygulanan programın nihai hedefinin yüksek, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme sağlamak olduğu belirtildi. “Bunun en önemli ön koşulu ise fiyat istikrarının kalıcı olarak tesisidir. OVP (2026-2028) döneminde enflasyonla mücadelemizi kararlılıkla sürdürecek ve mali disiplinden taviz vermeyeceğiz. Türkiye Yüzyılı vizyonuyla ekonomide elde edilen kazanımların kalıcılığını sağlamak amacıyla katma değerli yatırımı, istihdamı ve üretimi desteklemeye devam edeceğiz.” denildi.